Alessandro Lequio asegura que no quiere dar su opinión sobre la maternidad de Ana Obregón. Justo el mismo día que se conocía la maternidad de Ana Obregón, Lequio acudía a su trabajo como colaborador de 'El programa de Ana Rosa', pero ha comentado que "con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca". Además, ha recalcado que en otras ocasiones se ha pronunciado sobre la gestación subrogada pero que ahora no era el momento de hacerlo. Eso sí, a la pregunta de Ana Rosa sobre si sabía esta decisión de Ana, Lequio ha respondido: "Yo lo sé todo".

Lo cierto es que Lequio, al igual su Ana, han vivido el mometno más duro de sus vidas. En 2020 perdieron a su hijo Aless Lequio tras luchar contra un cáncer durante dos años. Además, a Ana se le ha sumado las pérdidas de sus padres. En 2021 fallece su madre Ana María y en 2022 despide a su padre Antonio García, pero ahora parece que ha recuperado su felicidad. A sus 68 años, la actriz ha viajado hasta Miami para recoger a su niña, un motivo por el que ha vuelto a sonreír.

Esta información ha hecho que varias celebridades hablen sobre la gestación subrogada, como ha hecho Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat en el programa de la periodista: "Todos sabemos que Ana ha sufrido lo peor que ha sufrido una madre, y Lequio también como padre, y ella ha optado por una nueva maternidad", aseguraba la presentadora, mientras que Joaquín opinaba de una forma diferente: "Hay muchas formas de estar cerca de la infancia si has sufrido una pérdida así, como estar en una lista de casas de acogida, trabajar como voluntaria. Me parece un gesto de egoísmo que vaya a Miami a por un niño", destacaba.



Por otro lado, Alessandro Lequio no ha querido hacer pública su opinión y ha reaccionado de una forma diferente en sus redes sociales a la nueva maternidad de Ana Obregón: felicitando a su mujer, María Palacios. La pareja lleva más de 20 años juntos y él ha querido dedicarle unas palabras junto a una imagen en su perfil de Instagram: "Muchísimas felicidades, mi Mery", escribía junto a un corazón rojo y una fotografía de María Palacios con Aless Lequio. Alessandro y María llevan casi 25 años casados y tienen una hija llamada Ginevra Ena.