Aitana Ocaña visitaba 'El Hormiguero' este miércoles 29 de marzo para promocionar su nueva canción 'Los Ángeles' y son muchas las anécdotas que ha contado la joven, entre ellas le confesaba a Pablo Motos que aún no tiene carnet de conducir. La artista está dando clases prácticas para poder conducir y parece que dentro de muy poquito la podremos ver patrullando las calles como conductora.

¿Cómo lleva las clases la joven? En su última visita a 'El Hormiguero', que fue en 2020 le contó que se estaba sacando el carnet de conducir, por lo que el tema lo ha ido atrasando no sabemos si por pereza o por falta de tiempo por temas profesionales. "Le dije a mi profesor que intentase que no cayera el 29 o el 30, que saco canción. Y me llama y me dice que le han dado cita para el 29 por la mañana", explica. En este sentido, la confesado que se ha presentado al examen teórico y que lo ha aprobado.

Asimismo, añadía que está haciendo las prácticas del coche: "Me da rabia que se me cale el coche, pensé en sacármelo en automático, pero me dijeron no, sácatelo en marchas y claro se me cala y por la calle como que me conocen el coche de la autoescuela, estoy con el coche, las gafitas", ha asegurado y ha agregado que la gente "le reconoce" y le hacen vídeos: "El coche no arranca y me siguen los paparazzi", destacaba la cantante, que se fue a Los Ángeles con Sebastián Yatra.

La artista contó que para presentar 'Alpha' había organizado una gran fiesta a la que acudieron varios famosos y muchos fans: "En poco más de dos horas me voy a una fiesta que he montado, Alpha house, es un experimento. He dicho a los fans que serán las que ellos quieran, si a ellos les gusta. Está lleno, pero si alguien sale puede volver a entrar otra persona, es en Gran Vía 54", comentaba.

Respecto a su nuevo disco, contaba: "Todavía queda un poquito para que salga, lo he anuncia ya, porque habrá muchas cosas alrededor de Alpha, no es solo el disco, las fiestas, que quiero hacerlas alrededor del mundo, la próxima que se está organizando es en México".