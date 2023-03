La tercera invitada de la semana en 'El Hormiguero' ha sido Aitana y se podría decir que ha estado de lo más habladora. Si algo caracteriza a la joven, a parte de tener una preciosa voz, es su dulzura a la hora de hablar con los medios de comunicación. Aitana Ocaña llegaba al programa para promocionar su nuevo sencillo, 'Alpha', que se ha estrenado en una fiesta organizada por la cantante en pleno centro de la capital. Antes de acudir a la gran celebración del nuevo sencillo, la joven daba más pistas de este nuevo proyecto a Pablo Motos.

Aitana tiene 23 años y vive con mucha intensidad, y esta noche estaba de lo más emocionada con el estreno de su sencillo. Esa fiesta ha tenido que ser por todo lo alto, con muchísimos invitados famosos, ¿habrá ido Sebastián Yatra? Los cantantes mantienen una relación muy bonita de, parece ser, algo más que una simple amistad y todos están locos con la pareja que forman. Entre ellos el presentador, que enseguida le dejaba caer una indirecta con el colombiano. "Si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", le decía sutilmente.

Antena 3

La vergüenza se apoderaba de la artista que no paraba de reírse y sonrojarse."No quería sacar eso", decía la joven muy sonriente pero algo incómoda. Corriendo cambiaba de tema, al igual que lo hizo el colombiano cuando se le preguntó por ella. Aitana es muy tímida, incluso aunque haya adquirido mucha fama, aún le cuesta hablar con famosos porque cree que también los va a incomodar. "Cuando vienen conmigo no lo siento, pero como soy así... En unos premios vi a Ed Sheeran y me sentí mal porque pensé que quería disfrutar".