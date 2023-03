De lo único que se habla es de la nueva maternidad de Ana Obregón. Desde que se ha conocido que la actriz ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami, es muy extenso el debate que se está cosechando en España. Amigos, familiares, gente anónima y rostros conocidos han hablado sobre el tema y son muchas los opiniones que se han escuchado. La cantante Alaska ha sido una de las últimas celebrities en opinar sobre el tema. La artista ha sido muchas veces compañera de Ana Obregón y le tiene un cariño grandísimo. Todos los que quieren a la actriz están felices por este sueño cumplido: "Me alegro mucho por ella y le deseo que sea feliz", era el mensaje que enviaba la vocalista de Fangoria.

Gtres

Alaska cree que "no es nadie" para opinar sobre la decisión que toman las personas, en este caso Ana Obregón, y hablaba de su caso en concreto. ¿Por qué Alaska no ha sido madre? La artista no decidió ser madre por muchas razones, entre ellas, la edad. "Por las edades, lo que te gusta en la vida, lo que quieres poner a disposición de otros...". A pesar de su opinión claro, ella respeta que cada uno elija libremente lo que quiere en su vida.

Aprovechando la pregunta, Alaska ha dado su sincera opinión sobre la gestación subrogada, una fórmula ilegal en nuestro país: "Existe, señores legisladores, y lo que existe, hay que legislarlo". Alaska asegura que en pleno siglo XXI hemos evolucionado mucho, pero "la ley siempre va por detrás de la costumbre".