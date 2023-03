'El Hormiguero' también se unía al debate que divide a un país entero. La maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada ha pasado a ser el tema de actualidad y son muchas las diferentes opiniones que hay sobre su caso en concreto y en general. Los tertulianos del programa, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos han querido debatir este tema y aunque tenían opiniones muy diversas, en lo que sí coincidían es en el respeto a la actriz.

¿Qué opina Tamara Falcó de la decisión de Ana Obregón? Parece que la Marquesa de Griñón tiene las ideas muy claras sobre el método de la gestación subrogada y tiene mucho que ver con su condición religiosa. "Lo que ha vivido Ana es espantoso (por la muerte de su hijo hace 3 años). No soy madre, por lo que no me puedo imaginar lo terriblemente sola que se ha podido sentir, por lo que puedo llega a entender que haga una cosa así. Lo que está claro es que no la juzgo. Existe un dilema moral porque en este caso hay óvulos que se descartan, otros se congelan o se utilizan para la experimentación y eso no lo comparto. Sobre si es mayor sólo decir que lo importante es que la criatura sea querida y en este caso creo que no existe ninguna duda", decía la futura mujer de Íñigo Onieva.

Antena 3

Son muchas las opiniones que se derivan de este tema y seguramente la protagonista termine contando su historia. De momento Ana Obregón se ha pronunciado por sus redes sociales y está de lo más feliz con la decisión que ha tomado.