Juan del Val no tiene nunca problema en soltar opiniones impopulares y hasta polémicas, pero precisamente le valoran por ello en 'El Hormiguero', y por supuesto no dudó en dar su opinión sobre el tema del momento: la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón. El colaborador se mostró "radicalmente en contra" de la gestación subrogada, y aunque no quiso añadir leña al fuego sobre el escarnio público al que la han sometido algunos famosos en televisión y redes sociales, sí lo criticó. Te revelamos sus declaraciones con todo detalle en el vídeo superior.

Tamara Falcó fue la primera en dar su opinión tratando de ser muy correcta, aunque la que sí lo criticó fue Cristina Pardo, que dijo que ella 'no lo haría', y mucho más comedida se mostró Nuria Roca, mujer de Juan, que quiso centrarse en decir que nadie puede creerse "con la superioridad moral para juzgar la decisión que ha tomado una persona", y apuntó que se debe "poner sobre la mesa una situación que existe" para abrir, de una vez, el melón de si legalizar o no (y cómo) la gestación subrogada en España.

Aún así, el más tajante fue Juan, que si bien no cargaba contra Ana, sí censuraba su actuación: "Estoy en contra del escarnio público hacia Ana. Me parece que el debate de la gestación es necesario. Yo estoy radicalmente en contra, independientemente de la decisión de Ana, que no la juzgo, pero el hecho en sí me parece reprobable", señaló muy convencido. Y también hizo un apunte importante señalando el machismo al que se estaba sometiendo a la actriz: "Si fuera un hombre el que ha sido padre a los 68 años no se le criticaría tanto", afirmaba.

Sea como sea, está claro que el debate está en la calle, pero también entre nuestros famosos.