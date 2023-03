La controvertida maternidad de Ana Obregón sigue dando de qué hablar. Además de abrir un enorme debate sobre la maternidad subrogada en el que una larga lista de famosos han dado su opinión, incluso Tamara Falcó ha dado su opinión; se ha comenzado a indagar en cuál es el plan de la artista para el futuro debido a su avanzada edad (68 años). Por ello no es de extrañar que lo primero que se haya pensado es en qué va a pasar cuando ella ya no esté. Un fleco que parece que está cubierto gracias a la costumbre de Estados Unidos en la que es prácticamente obligatorio designar a una persona que se encargue del bebé si durante el periodo de gestación le ocurre algo a la madre. Con este trámite se podría haber designado ya la quién se encargará de la bebé en caso de que ya no esté, así lo ha comunicado la periodista Rosa Conde desde Miami a 'El programa de Ana Rosa'.

Telecinco

Conde ha destacado que aunque este trámite suele llevarse a cabo únicamente durante la gestación, es habitual que se mantenga: "Aquí es obligatorio que se nombre a una especie de tutor que se haría cargo del bebé si ella no pudiese. Cuando nace el niño o la niña se revalida. Aunque no es aconsejable, sí que es muy recomendable mantener a este tutor", explicaba la reportera al programa.

Aunque han sido muchas las horas que los medios de comunicación han estado hacienda guardia a las puertas del Memorial Regional Hospital, el prestigioso centro en el que nació el bebé, la periodista nos ha asegurado que no las volveremos a ver por allí: "La revisión de la niña se está haciendo, pero no está siendo en el hospital. Solo tendría que venir aquí si ese bebé tiene algún problema de salud importante. Si no es así, el protocolo estadounidense dice que esas revisiones se hagan en lo que en España definiríamos como un centro de salud".