Alessandro Lequio es el otro gran protagonista desde que se ha conocido la nueva maternidad de Ana Obregón. Y es que el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' fue pareja de la actriz y el padre de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de marzo de 2020. A Lequio se le ve muy preocupado y con gesto serio desde que miércoles 29 de marzo se conoció la noticia. Poco a poco, nos va desvelando cómo ha conocido la noticia y cómo le afecta a él.



Si en un primer momento Alessandro aseguró que conocía todo sobre la decisión de Ana, después ha rectificado y ha comentado visiblemente enfadado que no es así y que se está enterando sobre la marcha. Así lo ha dicho en 'El programa de Ana Rosa', donde ha estado como tertuliano tanto el miércoles 29 como el jueves 30.

Captura TV

Cuando los tertulianos hablaban sobre la edad de Ana que, a sus 68 años, se ha decidido a volver a ser madre por gestación subrogada, y sobre todo resaltaban el que lo haya hecho sin pareja, Lequio contestaba: "Pues eso", dando a entender que no apoyaba la decisión de su ex. Además, preguntaba con gesto entre enfadado y preocupado a Sandra Aladro, responsable de la agencia que ha hecho las fotos de Ana en Miami, si la actriz iba a dar una exclusiva contándolo todo, a lo que ella ha contado que no lo sabía.

Aunque ya se le notaba molesto, su preocupación ha ido a más. "Me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto", y recordaba sus palabras del día anterior cuando comentó: "Yo lo sé todo". E insistió en que no es así. Al preguntarle Ana Rosa sobre qué conocía, dijo que sí sabía que había una mujer embarazada y que Ana Obregón iba a ser madre, pero insitió en que "el trámite intermedio no lo conozco".

Además, su enfado también salpicaba al entorno de la actriz, cuestionándose que no supieran la noticia. Citaba a Raúl y a Susana Uribari, amigo de Ana, ya que no se cree que no supieran nada. Y de hecho incluso insinuaba que ellos pudieran haber hecho alguna filtración. "Venga ya, por aquí.... que su entorno no sabía nada", decía con enfado mientras hacía una peineta". En este sentido, recordó que Cristina Tárrega, compañera en el programa, le preguntó hace tres semanas si era verdad que Ana iba a ser madre por gestación subrogada.