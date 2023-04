Yolanda Ramos ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida. Acostumbrados a verla exprimiendo siempre el lado más humorístico de todo lo que ocurre, hemos podido ver cómo la actriz se encuentra devastada ante uno de los golpes más duros: el fallecimiento de su madre. Yolanda ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se encuentra en este duro momento haciendo también una gran confesión sobre lo que había supuesto su la figura de su madre en su vida profesional.

"Hoy hemos despedido a mi mamita. La inspiración de todos mis personajes. Te quiero mami y no paro de llorar. Gracias por vuestras muestras de cariño", ha escrito la actriz quien ha acompañado el mensaje con una tierna imagen en la que se la puede ver abrazada a ella riendo a carcajadas, compartiendo uno de los, sin duda, miles que compartieron disfrutando juntas.

Ya hace dos meses que la actriz de 54 años, afirmaba que estaba atravesando una 'racha negra' tras la enfermedad de su madre que la mantuvo ingresada en el hospital de Barcelona. "Mi madre está enfermita. La fui a ver, pero me empecé a sentir mal, mal, mal... y ya ves, así acabó", afirmaba confesando que ella también estuvo en el mismo hospital durante seis días, al igual que su hija Charlotte después de un accidente que la provocó una fisura en la pierna.



El mensaje no ha tardado en tener repercusión entre los amigos de la actriz quienes no han dudado en contestar la imagen dándole sus condolencias: Edu Soto, Víctor Palomero, Antonio Pagudo, Paco León, Lidia Sanjosé, Iván Massagué, Beatriz Luengo o Eva Isanta han sido solo unos pocos de las decenas de actores y actrices que han dado su pésame a la actriz.