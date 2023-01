Yolanda Ramos se ha sincerado sobre su salud mental y el duro momento que está viviendo. La actriz ha sido una de las invitadas al programa 'Las tres puertas' (La2) y ha repasado su trayectoria profesional con María Casado. Además, Yolanda hace gala del sentido del humor que le ha llevado a triunfar en cine y televisión pero también habla sobre su condición de Persona Altamente Sensible (PAS), algo que marcó toda su infancia y adolescencia y le impidió estar en paz consigo misma hasta que, ya de adulta, obtuvo un diagnóstico.

"A veces pienso que no estoy preparada para la vida", confesó la actriz. Unas palabras que llamaron la atención de la presentadora que, mostrando su preocupación le preguntó si es tan extremo lo que siente que le produce hasta dolor. "En el alma, sí. Es un vacío, cuando te viene algo es el drama padre. Yo misma me digo: 'qué hartura'. Esta parte de sensibilidad viene de mi madre", explicó.

La actriz admitió a Casado que está pasando "una mala temporada. No en lo profesional. Quizá sea la edad. ¿Vale la pena? Pues hay veces que sí y otras veces que no sé". La presentadora quiso saber si, con todo este sufrimiento, pensaba que la vida merecía la pena. "Pues no lo sé, como no me preguntaron si quería venir... Estoy aquí y no me lo pregunto mucho, tiro para adelante", contestó Yolanda.

Tras sufrir una depresión severa, la intérprete fue diagnosticada como Persona Altamente Sensible (PAS). "Tuve una infancia muy sufrida. Mis padres me dieron lo que pudieron pero lo pasaba muy mal", contó. En 2021, la actriz explicó que este diagnóstico le salvó la vida: "Es terrible entrar en un sitio y porque no te guste un sofá, que el color de un sofá te parezca una horterada, pasarlo mal. Me sirvió mucho descubrir que han descubierto que hay un 20% de la población que son denominados como 'pas'. Son 'personas altamente sensibles'".

Yolanda también ha explicado a María Casado que "si alguien me trata mal solamente a mí, no tengo el morro de decirlo. Me parece absurdo. Siempre lo digo cuando sé que hay muchas víctimas detrás, para que sea algo justo" y que esta forma de ser le ha pasado factura en su trabajo como actriz. "Por esa sinceridad mía, la gente aprovecha para pagarme menos... Me pasa todo el rato. Doy aspecto de loca", contó con sinceridad.

"En mi oficio vives de tu alma, vives abierta en canal. La humildad en mi profesión no está bien vista. Tengo muchos amigos en la profesión y me siento súper querida, pero creo que en toda la sociedad, la verdad y la humildad está mal vista", añadió.