Anabel Pantoja ha regresado a Sevilla para vivir la Semana Santa rodeada de sus seres queridos. La influencer no está en su mejor momento, en poco más de un año ha vivido duros momentos personales: su separación de Omar Sánchez, la muerte de su padre, Bernardo Pantoja; y su reciente ruptura de Yulen Pereira. Un cúmulo de circunstancias que la han llevado a ponerse en manos de profesionales y seguir un tratamiento psicológico, tal y como ella misma ha revelado. En su Sevilla natal, la prima de Kiko Rivera se ha reencontrado con sus amigos de toda la vida, ha vuelto a ver la procesaión de su Cristo de San Gonzalo, en Triana, y también ha contestado a las preguntas de los periodistas que querían saber cómo se encontraba tras las últimas informaciones sobre Yulen y ella. Dale al play para escuchar a Anabel Pantoja y como habla con total sinceridad.

Anabel reconoció que está "muy bien. Genial y feliz". Sin embargo, cuando apareció el nombre de Yulen en la conversación todo cambió. Los reporteros querían saber qué opinaba sobre los rumores de que Yulen se burlaban de ella con su grupo de amigos. "No sé nada de eso y no quiero saberlo porque mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas. Si no os importa, voy a ver a mis amigos", contestó Anabel, dejando claro que no va a prounciarse sobre ese tema siguieno a rajatabla el consejo que le ha dado su psicóloga.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira, en una imagen de archivo. Gtres

La influencer no quiso entrar en polémicas y tampoco hizo ninguna referencia sobre las informaciones de que ella consumía más comida rápida e "incitaba" al esgrimista a saltarse la dieta. "Es absurdo lo que me estás preguntando. Es muy infantil y muy triste", afirmó. Y añadió que "él (Yulen) es un ser estupendo" y en ningún momento ha pensado que le "haya salido rana".

Dispuesta a pasar página, la sobrina de Isabel Pantoja sentencia: "Estoy bien, cariño. Estoy bien, le deseo a todo el mundo felicidad. Que disfrute porque, ¿sabes qué pasa? Que al final, la vida solo es una. Si no se disfruta y se está amargado, pensando -en general- no hablo de Yulen, hablo de la gente, que tiene que pensar en que hay que disfrutar la Semana Santa, la Feria, estar con la familia, con los amigos y ya está".