Yulen Pereira ha vuelto a los platós de televisión. El ex de Anabel Pantoja ha regresado al programa que le ha dado la fama, Supervivientes, después de un mes dedicado por completo a la competición, el esgrimista ha regresado a defender a su madre, Arelys, quien es ahora concursante de esta edición. El regreso hacía que coincidiera con Jorge Javier Vázquez después de que fuera él quien pasara por Honduras protagonizando una historia de amor con Anabel, que ahora se ha roto.

"Qué guapo estás", le decía Jorge Javier nada más verle, confesando que tuvo el don de la idoneidad y es que el jueves que se estrenó Supervivientes, Anabel y Yulen ya habían roto pero nadie lo sabía: "Yo te pregunté por Anabel, que donde estaba y dije que estuviera donde estuviera, estaría llorando porque como es ella... No me olí nada". "Te dije que estaba en Sevilla, como lo hubieras adivinado...".



Telecinco

En este sentido, Jorge Javier no desaprovechó la oportunidad para preguntarle por su situación sentimental. "¿Ligas mucho?", le preguntaba. "No. Llevo un mes queriendo estar aquí", respondía, quien ha sentenciado en varias ocasiones que realmente no ha ligado estos días negando que tuviera ninguna pareja en el horizonte.

Además, después de haber confesado Asraf su intención de ser padre, Yulen también ha confesado que desde siempre tiene instinto paternal y que incluso ha querido ser padre joven, algo que revelaba su madre directamente en el concurso, aunque eso sí, ha dejado claro que nunca se lo planteó con Anabel.