No hay día en el que los colaboradores de 'Sálvame' no se vayan a sus casas salpicados por algún tema. Este martes 4 de abril a Carmen Borrego se le complicaba la tarde de una manera que no era capaz de aguantarlo y abandonaba el plató. Todo comenzaba con una broma del programa sobre una estafa telefónica que había recibido la malagueña. "Me preocupó el otro día, llamé a mi banco y solucioné que me fueran a cobrar ningún pago. Me han bloqueado cuentas y me han cambiado las tarjetas", contaba la colaboradora antes de conocer que era una broma. Al principio Carmen se enfadaba mucho con la dirección del programa pero luego hasta se reía del tema. Parecía que la tarde iba a relajarse pero no hacía otra cosa que empeorarse.

En el pantallón del plató se visualizaba un mensaje de Whatsapp del marido de Carmen Borrego insultando a un colaborador, ¿de quién se trataba? Al principio el programa no quería desvelarlo pero es que la afectada sabía que se estaba hablando de ella, por lo que Belén Esteban desvelaba que el marido de Carmen Borrego le había insultado a ella. "Dile a Belén Esteban que es una HDP", era el mensaje de José Carlos y se ha liado la marimorena.

Telecinco

"No voy hablar de esto porque es un mensaje privado", decía Carmen Borrego mientras que Belén Esteban le decía todo lo que pensaba: "Me da lo mismo. Está en el pantallón y a mí tu marido no me llama eso porque lo que le tienes que decir son los buenos consejos que te he dado a tí con tu hermana". "En un momento dado todo el mundo se equivoca. Es algo que le sale a una persona que te quiere y te ve sufriendo", explicaba Carmen que finalmente salía del plató llorando.