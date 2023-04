Alessandro Lequio se ha convertido en abuelo por sorpresa. Ana Obregón ha despejado las dudas sobre su maternidad: la niña nacida por gestación subrogada en Miami es su nieta y, por tanto, también es nieta del colaborador televisivo. Aunque en la actitud del italiano tras conocerse el nacimiento de la pequeña, nada hacía presagiar que había sido abuelo. Hasta hace unas horas, esa posibilidad sólo era un rumor.

El hijo de ambos, Aless Lequio, falleció el 13 de mayo de 2020, a los 27 años, por un cáncer. Antes de morir dejó un testamento ológrafo -un escrito a mano y firmado por el propio testador- en el que dejó tres voluntades: terminar y publicar el libro que empezó escribiendo él, que verá la luz el 19 de abril; crear una fundación para la investigación contra el cáncer, que Ana presentó el pasado 3 de febrero; y la última de ellas era dejar descendencia. Una última voluntad que la actriz cumplió el pasado 20 de marzo con el nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón.

Capturas TV

En un primer momento Alessandro Lequio optó por mantenerse discreto y no hablar sobre la maternidad de Ana. "Yo lo sé todo", fue lo único que dijo el pasado 29 de marzo cuando saltó la noticias. Horas después, manifestaba su enfado por la posible filtración del nacimiento de la pequeña y añadió unas palabras que hoy cobran sentido: "Todo el mundo que me conoce sabe la relación que tenía con mi hijo y puede entender cómo estoy". Tras estas intervenciones, el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no ha vuelto a televisión. Se ha refugiado en su mujer, María Palacios; la hija de ambos, Ginevra; y sus amigos más íntimos.

Según ha podido conocer DIEZ MINUTOS, el italiano nunca estuvo de acuerdo con los planes de Ana, trató de disuadirla pero no lo consiguió. Ahora él es abuelo y, como tal, tendrá un papel importante en la vida de su nieta. Por la carga genética, Alessandro tiene unas 'oblicaciones y derechos' con Ana Sandra. Él podrá pasar tiempo en compañía de la pequeña, incluso podría pedir un régimen de visitas. Además, en caso de la economía de la actriz -que a efectos legales es la madre de la niña- no fuera buena, Lequio tendría que encargarse del pago de la pensión de alimentos. Si la actriz tiene la custodia, será ella que decida sobre la educación de la pequeña, sin que el abuelo pueda decidir.

Cuando Ana inició el proceso de gestación subrogada dejó un tutor o turores legales para hacerse cargo de la niña en caso de que ella falte. No han transcendido los nombres y no se sabe si el nombre de Lequio podría estar entre ellos.