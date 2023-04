Ana Obregón y Alessandro Lequio viven un momento de máxima tensión después de que la actriz, de 68 años, decidiera ser madre de una niña por gestación subrogada. La presentadora acaba de confirmar que la niña, que ha recibido el nombre de Ana Sandra Lequio Obregón, es su nieta, hija de Aless Lequio y a la que ella ha adoptado legalmente. DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA el motivo de la tirantez entre ambos que quedó en evidencia en el cambio de actitud del colaborador de 'El programa de Ana Rosa' después de que se conociera la nueva maternidad de su ex. Si, en un primer momento, reveló en su programa que él lo sabía todo y que iba a optar por el silencio, un día después, visiblemente molesto por todas las informaciones sobre el tema, dejó claro que "me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto" y dudó de que los mejores amigos de Ana, Susana Uribarri y Raúl Castillo, no supieran nada e incluso dejó caer que podrían ser responsables de la filtración, algo que la propia Ana desmintió en sus redes sociales. Alessandro Lequio está inmerso en un huracán mediático que no ha elegido sobre todo a raíz de conocerse el nombre de la niña y le cuesta disimular su crispación. Y es que la gestación subrogada no es legal en España y muchos famosos han hablado de la nueva maternidad de su ex. Mientras Tita Cervera o Marta Sánchez se alegran por Ana Obregón, otros están menos a favor como Isa Pantoja o Juan del Val.

Gtres

DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA el motivo principal por el que la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio que siempre ha sido excelente, vive un momento complicado. Y es que, según ha podido conocer esta revista por fuentes del entorno más íntimo del italiano, él nunca estuvo de acuerdo con los planes de su ex pareja, pero no consiguió disuadirla. Ante la imposibilidad de hacerle cambiar de opinión, el colaborador de Ana Rosa tuvo claro cuál sería su postura: la total discreción y el silencio aunque el devenir de los acontecimientos sobre todo después de que su ex haya confirmado que la niña es en realidad su nieta, hija biológica de su hijo Aless Lequio, le haga cambiar de opinión y hablar.

Según ha podido saber DIEZ MINUTOS, Alessandro Lequio y Ana Obregón tienen una relación distante desde hace años aunque mantienen las apariencias porque ambos saben cuál era uno de los deseos de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020: que ellos dos siguieran siempre unidos. Precisamente, según la teoría de María Patiño, cumplir los tres legados del joven sería la mejor explicación para la nueva maternidad de Ana Obregón ya que ha adoptado legalmente a su nieta. "Ella tenía que cumplir tres legados que le había dejado su hijo. Tres. Y los ha llevado a cabo. Uno, el libro, dos, la fundación, y tres, formar una familia. En ese sentido, ha querido crear una familia y traer a esta niña al mundo", dijo la presentadora de 'Sálvame'. Corre al kiosco y, en el nuevo número de DIEZ MINUTOS, podrás leer todo sobre el momento de máxima tensión que viven Alessandro Lequio y Ana Obregón.

Hearst