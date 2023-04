Este miércoles 5 de marzo se ha podido conocer que Ana Obregón ejercerá de madre y de abuela con la pequeña Ana Sandra, ya que es hija de su hijo Aless. La noticia está en boca de todos y son muchas las preguntas que ahora han sido despejadas. La pequeña Ana Sandra Lequio Obregón es hija biológica de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer, y ella la ha adoptado legalmente. En una entrevista en la revista 'Hola', la presentadora contaba todos los detalles sobre el nacimiento de su nieta. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami con 3,5 kilos y en perfecto estado de salud aunque su llegada se adelantó tres semanas. Aunque se han aclarado muchas incógnitas, con estas nuevas informaciones se han creado otras como la de la opción por una segunda gestación. Según Ana Obregón, Aless "quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día", y en 'Sálvame' se contaba que la actriz podría haber iniciado otro proceso pero esta vez en Argentina.

Era Kiko Matamoros el encargado de desvelar esta bomba, una noticia de la que la propia actriz se ha hecho eco y se ponía en contacto con otra compañera del programa. En concreto Ana Obregón le mandaba un mensaje a María Patiño aclarando este tema: "no hay otro bebé, pero tengo ganas", eran las palabras exactas de la actriz. A continuación, tanto Terelu Campos como Belén Esteban se ponían en contacto con la bióloga y ella les trasmitía la felicidad que siente en estos momentos.

Telecinco

"Mi querida Terelu. No sabe la sensación que tengo. Es emocionante. Solo una madre sabe lo que es perder un hijo. Nadie se puede imaginar el infierno que he vivido", le decía Obregón a la presentadora y a Belén le escribía algo parecido: "Querida Belén, gracias por apoyarme. Tú que eres una gran madre me entiendes. Que mayor prueba de amor hacia un hijo".