La periodista y exdirectora de Informativos de Antena 3 Gloria Lomana se encuentra totalmente devastada tras el fallecimiento de su marido, Josep Piqué. El que fuera ministro Industria y de Exteriores en los Gobiernos del Partido Popular ha fallecido este jueves a los 68 años en el hospital 12 de Octubre de Madrid, según ha informado la familia en un comunicado.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo y padre, Josep Piqué Camps, en el 12 de Octubre de Madrid. Su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida nos van a acompañar siempre", recoge la nota de la familia del que fue también presidió Vueling.

Poco después del comunicado del fallecimiento de Josep Piqué, la periodista publicaba un tuit en el que expresaba su profundo dolor tras el fallecimiento de "el amor de su vida". Recordemos que desde el 22 de mayo de 2009, Lomana estaba casada en segundas nupcias con el empresario y siempre se mostraron muy enamorados.

Consternada por el fallecimiento del amor de mi vida, Josep, GRACIAS por el cariño que me estáis transmitiendo.



Por ello, podréis despedirle mañana en el Tanatorio M-30, de 9 a 14 h.



Su integridad, fortaleza, amor a la familia, al trabajo y a la vida, nos acompañarán siempre. — Gloria Lomana (@LomanaGloria) April 6, 2023

Gloria Lomana agradecía todo el cariño que está recibiendo tras la muerte de su marido tras una larga batalla contra una enfermedad y escribía unas palabras que expresan su profunda admiración por el político y empresario: "su integridad, fortaleza, amor a la familia, al trabajo y a la vida, nos acompañarán siempre". Añade Lomana que a Josep Piqué se le podrá dar el último adiós mañana Viernes Santo en el Tanatorio M-30, de 9 a 14 h.

Desde DIEZ MINUTOS nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y viuda de Josep Piqué.

