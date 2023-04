La línea dinástica de sucesión al trono de España es extremadamente compleja y larga que guarda muchas sorpresas. Además de la Familia real Española que conocemos todos, la línea de sucesión tiene más ramas y en una de ellas nos podemos encontrar con Ana Sandra Lequio Obregón. Y es que, se trata de la tataranieta de la infanta Beatriz, tía del Rey Juan Carlos, esto le lleva a ocupar un puesto con posibilidad, baja, pero real de asumir el trono de España. Alessandro Lequio, quien ha estado desaparecido desde que se conociera la noticia, ocupa el puesto 27 de la línea de sucesión, y sus hijos (y en este caso su nieta) están tras él.

Ana Sandra Lequio es la hija biológica de Aless Lequio y, por tanto, nieta de Alessandro Lequio lo que podría otorgar esta línea genética que la ubica como posible aunque improbable reina. Legalmente solo hay prevista una lista de diez nombres pero el árbol genealógico de la descendencia ha ido ampliándola hasta un gran número de descendientes de la familia real.

gtres

De ser legalmente hijo de su padre biológico, Ana Sandra tendría el puesto 29, el mismo que ocupara su padre antes de fallecer. Y es que tras Alessandro Lequio se encuentra su hijo primogénito, Clemente Lequio, después de él Aless estuvo primero y ahora estaría su hija; y tras ellos, Ginevra Ena, hija de María Palacios, la menor de Alessandro Lequio.

No obstante, para que esto finalmente se dé, Aless Lequio debería figurar como padre legal puesto que, si no es así, y figura únicamente como hija de Ana Obregón como todas las informaciones apuntan, no se incluiría en esta línea de sucesión ocurriendo igual que con los hijos ilegítimos al no estar legalmente reconocidos.