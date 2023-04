Alessandro Lequio ha vuelto a aparecer ante los focos de televisión después de haberse tomado unas vacaciones tras la polémica generada por Ana Obregón. La bióloga está siendo la protagonista de los debates sobre la gestación subrogada y la maternidad en una avanzada edad, recibiendo apoyos y críticas a partes iguales lo que ha hecho que emitiera un comunicado para defenderse de sus detractores.

Al contrario que su ex, Alessandro Lequio ha optado por poner tierra de por medio y este viernes ha sido visto en Galicia, donde está pasando unos días de descanso lejos del fervor religioso de la Semana Santa que sí están viviendo otros famosos en Andalucía. Pero sí lo ha hecho cerca de su pareja, María Palacios, y su hija Ginevra Ena quienes le han acompañado a este viaje para aprovecharse de las vacaciones y unos días de desconexión alejado del gran bullicio que ha generado la noticia.

Gtres

A pesar de su decisión de mantenerse alejado, un grupo de periodistas le ha captado mientras acudía a hacer sus compras habituales, el ex marido de Ana Obregón se ha mantenido firme en su decisión de no hablar acerca de la polémica. Un silencio que ha mantenido en varios encuentros con la prensa, pero no en redes sociales donde en estos momentos comparte todos los planes que está haciendo con su familia y amigos en varios puntos cercanos a la costa de Pontevedra.

Instagram

Según han informado en Semana, el entorno cercano a Lequio señala que este viaje es necesario para el que fuera marido de Ana Obregón y es que "quiere cerrar heridas, no abrirlas. También que su hijo deje de ser actualidad".