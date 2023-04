El estado de salud de María Teresa Campos es toda una incógnita. El círculo cercano de las Campos ha cerrado filas decretando la ley del silencio sobre cómo está la presentadora, lo que, al no ver a María Teresa en la Semana Santa de Málaga, y confirmar Carmen Borrego que ya no volvería a acudir, ha hecho que saltaran todas las alarmas. "Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí", aseguraba la colaboradora de 'Sálvame' tan solo hace unos días en el plató.

En la misma línea se encuentra su hermana, Terelu Campos, quien está sufriendo en silencio por el estado de su madre, lo que hace que Alejandra Rubio haya confirmado que está preocupada por cómo está llevando ella esta situación. En su última intervención en el programa Fiesta, la joven ha revelado porqué, a pesar de que siempre han disfrutado en Málaga de la Semana Santa al completo, este año han reducido su estancia a dos días.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque el principal argumento ha sido el trabajo, ni Terelu ni Alejandra han querido aumentar más su estancia en Málaga debido a las ausencias. Y es que, acostumbradas a llenar todo un balcón de familiares, este año han viajado ellas solas, lo que ha hecho que Alejandra estuviera pendiente de su madre en todo momento.

"Me he quedado impresionada porque solo preguntaban por mi abuela. Sé lo que disfrutaba ella con la Semana Santa, ella siempre ha sido súper generosa, porque se paraba con todo el mundo, escucha todas las historias y se nota que la quieren mucho", revelaba asombrada Alejandra, y es que Málaga se ha volcado con madre e hija preguntando por la periodista, lo que parece que ha acentuado aún más su ausencia.

"Hemos podido estar poco, porque no ha podido ser...", comenzaba Alejandra contando a Emma García, "ha sido una Semana Santa complicada, porque hemos ido las dos solas y mi madre…". Unas palabras con las que dejaba clara la preocupación que sentía por Terelu Campos y es que, la ha visto muy hundida en Málaga debido a la situación familiar: "Soy mucho más fría en ese sentido, pero verla así como la he visto estos días…".