La Semana Santa está siendo muy diferente para el clan Campos. Por primera vez en muchos años -sin contar los dos de pandemia-, María Teresa Campos no ha viajado a su querida Málaga para disfrutar de las procesiones. Desde la caída que sufrió en diciembre de 2022 y que la llevó al hospital hemos visto en contadas ocasiones a la matriarca del clan. El último mensaje que publicaba su hija Terelu Campos hacía saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. La presentadora se mostraba muy triste por la ausencia de su madre en la Semana Santa malagueña. Y aunque sus hijas Terelu y Carmen Borrego han tomado la decisión de no dar información sobre cómo se encuentra su madre, fuentes cercanas a la familia de María Teresa Campos han dado la última hora sobre su estado de salud.

Y son muy buenas noticias, tras unos días complicados, la presentadora más querida de la televisión ha experimentado "una gran mejoría". Así lo señala LOOK que informa que personas de su entorno así les confirman. Además añaden que personas que han hablado con ella la escuchan "genial, con voz alta y clara y con una actitud más alegre que tiempo atrás". Unas buenísimas noticias para todos aquellos que quieren y admiran a la presentadora, entre quienes nos incluimos.

María Teresa Campos ha hecho historia en el mundo de la radio y la televisión. Al igual que la ya recordada Laura Valenzuela han marcado un camino para todas las futuras presentadoras y siguen siendo un hito en el mundo de la comunicación.

Ana Ruiz

Una de las mujeres pioneras en el mundo de la radio, María Teresa Campos debuta en las ondas con tan solo 15 años como presentadora de diferentes espacios en Radio Juventud de Málaga, haciéndose popular en su tierra natal. A principios de los 80 comienza su andadura en la pequeña pantalla, colaborando en programas como 'Esta noche'. Sin embargo, no recibe su primera gran oportunidad para demostrar su valía hasta que Jesús Hermida le ofrece formar parte del equipo de 'Por la mañana'. Aunque su mayor éxito llegó con 'Día a día', convirtiéndose en la reina de las mañanas de la televisión.