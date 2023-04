La relación de Ana Obregón y Alessandro Lequio no pasa por su mejor momento. Ambos han sido abuelos pero cada uno lo está viviendo de una manera muy diferente. A finales de marzo se reveló que la actriz había sido madre por gestación subrogada en Miami y siete días después, Ana despejaba todas las incógnitas y anunciaba que la niña que había nacido no era su hija, sino su nieta. Desde que se conoció el nacimiento de la pequeña, Lequio ha mantenido la discrección que le caracteriza desde la muerte de su hijo Aless, alejándose de la televisión y refugiándose en su familia. Sí ha transcendido que el italiano intentó de disuadir a Ana pero no lo consiguió y el único comentario que ha hecho sobre la pequeña ha sido para señalar a Susana Uribarri y Armando Castillo 'Ra' como los posibles 'topos' de la filtración del nacimiento. Algo que Ana desmintió de manera tajante poniendo de manifiesto el tenso momento que viven.

Ana Obregón, en marzo de 2022, en la presentación de la Fundación Aless Lequio. Gtres

Ahora, la actriz lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un nuevo dardo contra Lequio 'olvidándose' del abuelo de su nieta. La decisión de Ana de convertirse en abuela ha generado, y sigue generando, grandes debates. Uno de ellos es el de la edad de la abuela y que pasará en unos años con la pequeña. Dispuesta a zanjarlo y aclarar todas las dudas, la actriz ha publicado un post en el que aclara su posición económica y nombra a la familia de su nieta, pero no hay ninguna alusión a Lequio, el abuelo de la pequeña.

"Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija", comienza el post.

Ana también se dirige a su nieta y despeja las dudas sobre su futuro. "Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir", escribe la actriz sin mencionar al abuelo de la pequeña.