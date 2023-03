Ana Obregón está feliz, ilusionada, ha "vuelto a vivir" tras el nacimiento de su hija, por gestación subrogada, en Miami, donde deberá permanecer unas semanas hasta que se tramiten el reconocimiento de la pequeña como su hija y pueda viajar a España. Aunque estos días la actriz está adaptándose a su nueva vida, también está muy pendiente de todo el revuelo que ha generado su maternidad en nuestro país y de todo lo que se habla de ella y su entorno. Así lo ha demostrado con un Stories en el que explota contra Alessandro Lequio.

Stories

El pasado 29 de marzo, cuando se conoció la noticia, Lequio optó no hablar del tema ni pronunciarse sobre la gestación suborgada. "Yo lo sé todo. Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca", dijo en 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, 24 horas después su actitud ha sido bien distinta. El colaborador televisivo ha dicho que "hay algo, un trámite", de que no sabe nada. "Me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto", afirmaba visiblemente enfadado.