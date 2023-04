Esta noche ha sido de David Bustamante. El cantante visitaba este martes 11 de abril el plató de 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada del musical Ghost con la que vuelve a Madrid, al Umusic Hotel Teatro Albéniz, del 21 de abril al 28 de mayo. Está siendo todo un éxito y no puede sentirse más orgulloso de su faceta como actor. La última parada obligatoria con el teatro fue en Valencia en plenas fallas y era la primera vez que el cantante viajaba a la ciudad en esas fechas. "Primero estuvimos cinco semanas y después volvimos las tres semanas de Fallas. ¿Qué pasó? Que nunca había vivido las Fallas tan de cerca. El Teatro Olympia está justo detrás de la plaza del Ayuntamiento y para poder ir caminando, me alojaron justo en un hotel de la plaza del Ayuntamiento", comenzaba contando.

Cuando se disponía a echar una siesta, se llevó una sorpresa: "Yo no sabía que todos los días a las dos de la tarde hay una 'mascletá' en la que explotan 100 kilos de pólvora. Normalmente como pronto porque voy al teatro pronto. Como sobre las doce y a la una más o menos me echo la siesta. Entonces decidí echarme una siesta como siempre y a eso de las dos de la tarde empezó a temblar la cama, el suelo... Yo estaba totalmente dormido, me pilló de improvisto, abrí la ventana, vi a gente gritando y muchísimo humo y no sabía qué estaba pasando. Así que decidí hablar con la productora y buscar un hotel más apartado". Parece que al cantante no le gustan ni los ruidos fuertes ni la oscuridad, y es que Bustamante le confesaba a Pablo Motos su gran miedo con el mar.

Antena 3

"Me da miedo el mar, sobre todo la oscuridad cuando no se ve nada del fondo, me provoca terror. Es que la película Tiburón hizo mucho daño", contaba el artista. "Tengo una casa cerca del mar y suelo salir con la tabla de padel surf, pero si me caigo, me subo enseguida porque luego, hasta tengo pesadillas".