Puede ser que 'El Hormiguero' sea uno de los programas afortunados que cuente con la presencia de Ana Obregón . La actriz se encuentra aún en Miami con su pequeña Ana Sandra peroA pesar de que se ha comentado mucho los problemas que puede llegar a tener Ana a la hora de registrar a su hija en nuestro país, la bióloga está de lo más tranquila. Este jueves 13 de abril, 'El Hormiguero' sorprendía con dos temas. Uno ha sido la ausencia de Tamara Falcó, que según ha contado Pablo Motos, se encuentra enferma pero que volverá el próximo jueves. Tras excusar a su compañera e iniciar la tertulia con el tema de más actualidad, el presentador confesaba que Ana Obregón aceptaba la invitación al programa.Al principio de la tertulia se comentaba quela ministra de Justicia quiere tipificar la gestación subrogada como tráfico de personas: "Pienso que todo lo que se diga estos días no cuenta para nada, no van a legislar la gestación subrogada a las puertas de unas elecciones", señalaba Cristina Pardo. Tras su opinión, el presentador aprovechaba para anunciar la exclusiva:y, en principio, ha dicho que sí, pero puede que no venga...", explicaba. No sería el único programa que quiere contar con la presencia de Ana Obregón. Se especula que la actriz también estaría invitada a 'LaResistencia'.