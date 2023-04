Arancha Benito y Guti, felices con la llegada de su primer nieto

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, ha dado a luz a su primer hijo. La joven, de 22 años, se ha convertido en madre primeriza con la llegada de Hugo. El pequeño se ha convertido en el primer nieto del ex jugador del Real Madrid y la empresaria. Y gracias a Romina Belluscio ha compartido las primeras imágenes del hijo de Zayra Gutiérrez en brazos de Guti. Unas imágenes en las que vemos al exjugador de Real Madrid de lo más feliz con su primer nieto en sus brazos.

"❤️Pequeño Hugo ❤️ Bienvenido a la familia , tus tíos Enzo & Romeo están deseando cuidarte y jugar contigo. Felicidades Papys por este maravilloso regalo que os da la vida 🙌🏻 @zayragutierrez_ & @_mickiimejias Y Felicidades al abuelo más cañón que existe!!!!

@guty14haz", escribe la modelo argentina.

El deportista no puede disimular la alegría que le produce coger entre sus brazos a su primer nieto. Lo mira totalmente embelesado dejando patente que va a necesitar un babero gigante.

Unas preciosas imágenes en las que también posa junto a ellos su mujer y sus dos hijos en común Enzo y Romeo y que se han llenado de mensajes de amor. "Os quierooo❤️", escribe Zayra, la hija de Guti.

Primeras palabras de los abuelos Guti y Arancha de Benito



"La verdad es que es un buen día. Estamos todos súper contentos", comentaba a su salida el feliz abuelo. "Zayra está bien y el niño también", añadía el abuelo. Por su parte, su mujer, Romina Bellucci, se deshacía en halagos hacia el nuevo miembro de su familia: "Es precioso y una monada".

Arancha de Benito también hacía algunas declaraciones tras visitar a su hija tras dar a luz a su primer hijo. "Ha sido un parto natural, maravilloso y genial, sin necesidad de cesárea". La empresaria alaba el valor de su hija a la que ha calificado como "una campeona".

Al igual que el orgulloso abuelo ha declarado que tanto la madre como el pequeño Hugo se encuentran sanos y felices. "Los tres tienen cara de felicidad, de amor puro", decía sobre su hija Zayra Gutiérrez y Miki Mejía, el padre del pequeño.

