Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, da a luz a su primer hijo

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, ha dado a luz a su primer hijo. La joven, de 22 años, se ha convertido en madre primeriza con la llegada de Hugo. El pequeño se ha convertido en el primer nieto del ex jugador del Real Madrid y la empresaria. Tal y como informa la revista ¡Hola! Zayra Gutiérrez ha dado a luz este 16 de abril a las seis de la mañana a su hijo. Un bebé que ha nacido por parto natural y que ha pesado 2.600 kg. Tanto madre como hijo se encuentran muy bien.

La hija mayor de Guti y Arancha de Benito, de 22 años, hacía público su embarazo en sus redes compartiendo una foto con su novio, Miki Mejía, en la que presumía de incipiente tripa de embarazada y otra de una ecografía de su futuro bebé: "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora" escribía. Y continuaba: "Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo". Mejías le respondió: "Te amo mucho, mi vida. Por esta familia tan bonita que ya tenemos y que va aumentando poco a poco".

Tras dar la sorpresa inicial, Zayra Gutiérrez, que reveló cómo se lo había contando a sus padres, que aunque al principio se llevaron una sorpresa por la juventud de la joven, se mostraban encantados con la noticia.

Ahora la vida de Zayra Gutiérrez y Miki Mejía, su pareja desde hace ya dos años, ha cambiado para siempre. Sin embargo, contarán con la ayuda excepcional de sus felices abuelos. Hace tan solo unos días Arancha de Benito manifestaba las ganas que tenía de ver la carita a su primer nieto con una tierna fotografía de su primogénita.

"TIC TAC… en cualquier momento traerás al mundo una nueva vida… HUGO .

Será tu luz y la de todos los que te queremos .

Estoy deseando que llegue el momento, nerviosa ,lo confieso , más que tú.

Todavía me parece increíble , voy a ser abuela y no me puede parecer más bonito y emocionante.

Te adoro!❤️

#llenadeamor #hugo #elbebé #teesperamos #familia #siempreunidos".

¡Enhorabuena familia!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.