Alessandro Lequio aclara qué pasa con el faldón del bautizo de su hijo Aless. En 'El programa de Ana Rosa', Marisa Martín Blázquez adelantaba que Ana Obregón estaría preparando desde Miami el bautizo de su nieta Ana. Al parecer, la intención de la actriz, que tiene previsto regresar a España en mayo y que ha hecho una petición a Carolina Monje, la última novia de su hijo, es que la pequeña reciba las aguas bautismales poco después de su vuelta a nuestro país y su deseo sería que luciera el traje de cristianar que llevó su hijo Aless y todos los hijos de Alessandro Lequio que pertenece a los Borbón y está en poder de la familia del italiano. "En cuanto a esa idea, si Ana Obregón quiere hacerlo así, pero es que el traje está custodiado por la familia de Alessandro Lequio y además creo que se encuentra en el palacio Torlonia", decía la colaboradora.

Alessandro Lequio aclara si Ana Obregón le ha pedido el faldón que llevó su hijo Aless en su bautizo

Sobre el futuro bautizo de su nieta Ana, el italiano, que hace unos días aclaró si su hijo hizo testamento ológrafo, comentó si su ex se había puesto en contacto con él por este tema. "en lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso", fueron sus palabras.

Tras las palabras de Alessandro Lequio sobre el faldón del bautizo de Aless, Ana Rosa Quintana resumió la intervención de su compañero. "O sea, no os lo ha pedido a la familia, aunque todavía falta mucho para el bautizo" y el italiano, que aclaró las dudas sobre el libro póstumo de su hijo Aless, hizo un gesto con la cabeza dándole la razón a su compañera.

El italiano revela su aportación a la fundación Aless Lequio

"Lo primero, has dicho que yo en el tema de la fundación... a la investigación para el cáncer se ayuda con fondos y ahí yo he hecho una grandísima labor, que son cuatro millones de euros" y aclaró por qué no estuvo en la presentación. "La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria", aclaró.