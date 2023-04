Este miércoles 19 de abril será un gran día para Ana Obregón , y es que el libro que empezó su hijo Aless Lequio y que ella continuó escribiendo sale a la venta. Los beneficios obtenidos por el libro llamadoserán donados para la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio. Por este motivo, Ana pidió expresamente a la editorial HarperCollins que no distribuyera ningún adelanto del libro. La cuenta atrás ya ha comenzado y con mucho entusiasmo y emoción,

"Mi Aless, Mañana, uno de tus deseos se harán realidad. Todos podrán comprobar tu talento como escritor y tu lección de vida ante el cáncer. Te gustará saber que ya estás número uno en preventas y sobre todo la solidaridad de todos los que lo han comprado, aportando su granito de arena para tu Fundación y la investigación del cáncer", empezaban escribiendo la bióloga. Ana Obregón aún se encuentra en Miami con su nieta Ana Sandra pero más pronto que tarde regresarán a España.

"Ojalá estuvieras aquí para disfrutar de tu éxito, espero que al cielo lleguen las noticias buenas. Eres el amor de mi vida. ¡Enhorabuena!, finalizaba el post la actriz. Mañana será un gran día para Ana, y es que desde que nació su nieta todo son buenas noticias.

Son muchas las críticas que ha recibido la presentadora por cumplir el legado de su hijo, pero ella está más fuerte que nunca. "ANITA dice: A palabras necias oídos sordos", decía por sus redes con una foto de la pequeña tapándose los oídos.