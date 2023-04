La característica melena Anabel Pantoja podría estar a punto de cambiar. La sobrina de Isabel Pantoja ha amadrinado en Madrid la presentación de LOV’YC, una firma de belleza que nace con el objetivo de cuidar el cabello y la piel primando la calidad a un precio muy accesible. Allí, la influencer ha presumido de tener pelazo, aunque hay algo que le preocupa y por lo que podría cambiar radicalmente de imagen.

"El pelo lo tengo divino, pero quiero dejar claro que no me tiño. Me están saliendo unas canas que flipas pero no me quiero teñir todavía", ha dicho Anabel. La prima de Kiko Rivera no quiere seguir los pasos de la reina Letizia y afirma queguantará sin teñirse "hasta que se note".

Cedida LOV'YC

Derrochando sinceridad, también hemos hablado con Anabel de cómo se encuentra tras su ruptura con Yulen Pereira y el reencuentro del esgrimista con su madre, Areyls, en 'Supervivientes'. "Estoy bien, contenta de estar trabajando y deseando de que podáis ver mis nuevos proyectos", dijo en relación al programa de viajes que está a punto de estrenar y en el que enseña al mundo las Islas Canarias. Anabel afirma estar "nerviosa" y deseando "escuchar opiniones de cualquier tipo, las aceptaré". De momento, lo que Anabel no se plantea es tener un reality como Georgina Rodríguez: " Voy poquito a poco, pero lo que venga bueno será".

Anabel Pantoja (Sevilla, 1986) sigue acudiendo al psicólogo y respeta al pie de la letra sus recomendaciones, pero eso no significa que no esté al día de lo que se dice de ella. "Voy al psicólogo primero por mí, segundo por mí, tercero por mí y cuarto por mi madre. Estoy en un punto en el que tenía que estar, ahora no me cambio por nada. Lo único que me ha recomendado es que no vea la tele, las cosas que se digan de mí, pero ahora voy con todas las consecuencias", desvela la influencer.