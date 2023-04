Yulen Pereira ha vuelto a Supervivientes. El ex de Anabel Pantoja y concursante de la última edición ha pisado de nuevo Honduras para visitar a su madre, Arelys, en una semana en la que está nominada por un empujón a Yaiza. Aunque no todo ha sido malo y es que la concursante, que ha hecho buena relación con todos sus compañeros a pesar de todo, no para de acordarse de su hijo y ha recordado en varias ocasiones, incluso, la mudanza de Yulen con Anabel y el momento en el que fue a comprar los muebles.

"Arelys no lo sabe, a no ser que sea Esperanza Gracia...", confesaba Yulen a Ion Aramendi antes de ir a verla, "no creo que ponga la ruptura en primer plano, le importará si estoy bien y tranquilo". Pero antes de verla, Yulen hacía una parada para ver a Asraf.



Telecinco

Atónito, Asraf le confesaba que se había acordado mucho de esta Nochevieja que compartieron juntos y, acto seguido, preguntaba por Anabel. "Eso venía a contarte: ya no estamos juntos. Estamos bien, todo bien, ella está bien y yo también. No te preocupes de lo que pasa fuera, preocúpate de lo que pasa aquí. No ha pasado nada grave ni nada", ha asegurado Yulen a Asraf, quien se ha quedado abatido.

Tras eso, Yulen daba una sorpresa a su madre que rompía a llorar abrazada a él. "Gracias por traérmelo. Necesitaba ver a mi hijo, lo necesitaba. Es lo que necesitaba", aseguraba Arelys quien tenía una pregunta directa par su hijo: "¿Qué tal la esgrima?". "Cuando salgas vas a flipar. A la que te colgué la llamada pasó lo que te esperabas", respondía Yulen. Tras eso, Arelys preguntaba por absolutamente todo: cómo se le estaba viendo, la empresa, su hermano, la esgrima, los niños... pero el nombre de Anabel no salió por su boca.

"Solo hay una cosa que no está bien", le contaba Yulen que le pedía que no le afectara en su concurso: "ya no estoy con Anabel pero todo está bien, hemos acabado bien". "¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sido? ¿Habéis terminado bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Seguro? Lo siento muchísimo, me duele mucho recibir esta noticia en directo, aunque la gente crea que no, me duele. Ya me dará él sus explicaciones y ya podré hablar con Anabel", respondía Arelys entre lágrimas.