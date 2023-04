Nuria Roca y Juan del Val son el ejemplo perfecto para desmontar el mito de que trabajar con tu pareja supone el fin de la relación. Es más, a ellos, más que alejarles parece que les une: han escrito varios libros, colaboran en la tertulia de 'El Hormiguero', él participa en el programa 'La Roca', que ella presenta en La Sexta y también hacen campañas de moda juntos. Al igual que en 2022, la presentadora y su marido repiten como imagen de la firma Cortefiel. "Somos repetidores pero yo encantada porque desde siempre me ha gustado Cortefiel. Mis padres siempre me llevaban a comprar ropa de esta firma de regalo de Navidad", confiesa Nuria.

Durante la presentación de la colección en Madrid, Nuria nos ha contado que su marido "es tremendamente presumido" y a ella le encanta que sea así. "Le encanta ir de compras, le gusta gustar... Aunque con cremas se cuida poco", desvela.

Para Nuria lo mejor de trabajar junto a Juan del Val "es que lo pasamos bien, disfrutamos. Tenemos mucha complicidad, nos entendemos y nos complementamos sino no trabajaríamos juntos. Formamos un buen equipo y nos retroalimentamos". Y reconoce que la personalidad del periodista es una de las cosas que más le gustan de su marido. "Es arrolladora y me ayuda a crecer. Te empuja. He hecho cosas que no pensaba que podía hacer porque él me ha empujado", explica la presentadora.

Nuria y Juan comparten tertulia con Tamara Falcó que, por cierto, todavía no les ha dado la invitación para su boda con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio. "Me llevé una grandísima sorpresa al conocerla. Es muy especial, hace fácil el trabajo. Nunca la he visto enfadada y habrá tenido sus días buenos y malos pero eso no nos lo ha transmitido. Tengo debilidad por ella", cuenta la presentadora.

Nuria Roca desvela que ha conocido a Íñigo Onieva y cree que él y la marquesa de Griñón hacen "una pareja estupenda, que se gustan, que tienen mucha química. Luego que pase lo que sea, pero se gustan. A mí cuando me dijeron que se iban a casar lo vi lo más normal del mundo".

La presentadora aún no ha pensado en el modelito para la boda de su compañera de trabajo porque no sabe "si van a dar algún drees code", pero seguro que encuentra el look perfecto en la colección de Cortefiel que protagoniza. Bien podría valerle el vestido con blazer y complementos dorados que ha lucido durante la presentación y que tú también puedes llevar.

