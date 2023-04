El despacho de Pilar Urbano está lleno de fotografías con personajes de la política española, la realeza y la intelectualidad de nuestro país y mandatarios extranjeros: muchos de los que ha conocido o entrevistado ejerciendo el periodismo y la investigación sobre temas candentes de la política española de los últimos cincuenta años. Casi tantos como hace que nos conocimos. Vuelvo a su refugio con motivo de la publicación de su último libro, 'El alzamiento' (Editorial Planeta), en el que aborda cómo se gestó el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Una investigación minuciosa, en la que ha podido hablar con los protagonistas, aunque no podíamos dejar de abordar la visita de Don Juan Carlos a España y la repercusión que puede tener para la monarquía.

Hace años, la periodista regaló a don Juan Carlos un libro que contenía información reservada. Pilar confiesa que al rey emérito "le gustó mucho, sabía que estaba en un momento importante de su vida, y quería reconciliarse con la reina Sofía, volver a tener una vida familiar, dedicarse a los nietos". En aquel momento, al escritoria tenía "información de la que entonces no se sabía nada, la económica. En ese momento se hablaba sobre todo de su relación con Marta Gayá. Todavía no había aparecido en escena Corinna, a quien aún no le poníamos cara". En su opinión: "El rey no midió las consecuencias de sus actos".

Pilar ha mantenido largas conversaciones con don Juan Carlos y a día de hoy, si hablase con él tiene claro lo que le diría. "Que quiero que se quede en su patria, donde puede sentirse cómodo, viviendo y viendo a quien quiera, alejado de nosotros los periodistas, porque la gente le quiere y no ve bien que esté tan alejado de España", afirma.

Tras el revuelo formado por la visita del rey emérito a España, Pilar sí se imagina a Juan Carlos fijando su residencia en nuestro país. "Si le dan un buen retiro, sí. Dubái es un aburrimiento, está contando las arenas del desierto. El rey tiene que morir en España", sentencia. E incluso cuenta como Felipe VI podría 'ayudar' a su padre: "El rey Felipe VI puede decir, si quieres formal o informalmente: "Os voy a dar una buena noticia, que me alegra mucho y espero os alegre a todos vosotros, mi padre el rey Juan Carlos viene a quedarse", y punto.

Hablamos con Pilar sobre su libro, 'El alzamiento', centrado en el juicio del procés independentista. Un libro para el que la escritora ha tenido acceso a documentos inéditos, solo conocidos por personas cercanas a la investigación judicial. Pilar señala a George Soros -multimillonario húngaro- detrás del repunte del independentismo. "Es una especie de organizador del caos, se movió en Latinoamérica, en África, es un experto en agitar y en mover a la masa, porque es de donde viene su fortuna", señala.

En cuando a los presos del procés que más le han sorprendido, Pilar destaca a Marta Rovira. "Es una mujer con nervio y autoridad, que cuando le comunican que va a la cárcel, daba golpes sobre la mesa y decía: mi obligación es ir a la cárcel, pero tengo una hija pequeña, tengo que huir. Y elige la fuga. Alguien me dijo que me había tocado la fibra sensible", cuenta.

Su foto favorita

"Esta foto me recuerda siempre a Alcatraz, porque no sé qué es peor, si estar encerrado o que nadie te espere. Es la soledad", nos cuenta Pilar Urbano.