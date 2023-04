El rey Juan Carlos ya está en España para disfrutar de su segunda visita a nuestro país desde que, en agosto de 2020, fijó su residencia en Abu Dabi. Tras salir del aeropuerto de Stanted en Londres, ciudad en la que disfrutó de una cena con amigos y acudió al partido de Champions entre el Chelsea y el Real Madrid, el Rey Emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo a bordo de un avión privado, un jet matriculado en Emiratos Árabes unidos, a las 13.38 horas de este 19 de abril. Un jet de lujo que cuesta 9.000 € la hora y que llevaba inscritas en uno de los motores las iniciales RJC (Rey Juan Carlos).

Ha sido su buen amigo Pedro Campos, en cuya casa de Sanxenxo se alojará durante su estancia en nuestro país, el que ha recibido al marido de la reina Sofía. Casi dos horas antes de la llegada de don Juan Carlos a España, sobre las 11.05 horas, el íntimo amigo del rey emérito salió de su vivienda en un coche conducido por su esposa pero ha llegado al aeropuerto de Peinador conduciendo otro vehículo, con los cristales tintados, y su mujer ha regresado a su casa en Sanxenxo, vivienda en la que se ha visto entrar a una repartidora cargada de marisco, probablemente para agasajar a don Juan Carlos.

Casi un año después, el rey emérito regresa a España de la misma manera, al mismo sitio y ha sido recibido por la misma persona, pero eso no ha hecho que haya bajado la expectación. Ha bajado solo por la escalinata del avión y visitendo ropa informal: vaqueros y chaleco azul. Aunque ha necesitado ayuda para mostar en el coche de su amigo Campos, en el que se ha sentado en el asiento del copiloto.

Fue en mayo de 2022 cuando el rey Juan Carlos regresó por primera vez a España desde que se instaló en Abu Dabi. Aterrizó en el mismo aeropuerto, el de Peinador, en Vigo y disfrutó de las regatas de la Copa de España, como tiene previsto repetir este año. Este 19 de abril, el Rey Emérito ha puesto rumbo a la casa de Pedro Campos en Sanxenxo. La intención del Emérito es poder practicar durante el jueves y el viernes con el Bribón para participar con garantías en la regata que se disputará sábado y domingo, 22 y 23 de abril.

Juan Carlos I en Galicia y su hijo, Felipe VI en Ronda

Y mientras que el rey emérito aterrizaba en Vigo, su hijo, Felipe VI se encontraba en España pero a 911 kilómetros de distancia. El Rey ha viajado a Ronda (Málaga) para presidir la reunión de las juntas de gobierno de las cinco Reales Maestranzas de Caballería, en el marco de la celebración del 450º aniversario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda que, fundada en 1573 por Felipe II.

El Rey ha presidido la Junta General Extraordinaria con las Reales Maestranzas de Caballería, en el marco de la celebración del 450º aniversario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.



➡️https://t.co/v7rod3Yxtn pic.twitter.com/AJ8iANaTNv — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 19, 2023

No está confirmado oficialmente que don Juan Carlos mantenga un encuentro con su hijo durante este viaja. Padre e hijo no se ven desde el pasado mes de enero, cuando ambos asistieron al funeral del Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía, y se saludaron con un afectuoso abrazo.