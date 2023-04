Rocío Flores se ha visto salpicada por la ruptura de su padre, Antonio David Flores, y Marta Riesco. La periodista sorprendía a sus seguidores pasadas las 13:00 h al anunciar, en su cuenta de Instagram, que su relación con el ex guardia civil había llegado a su fin. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche", escribía Marta. Nada hacía presagiar este desenlace ya que horas antes la periodista había compartido varios Stories en el piso que la ya ex pareja compartía en Málaga.

Marta ha recogido su ropa y enseres personales dispuesta a abandonar la vivienda. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas hora. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me harían algo así en el peor momento de mi vida", comentaba en sus redes junto a una foto con varias de sus maletas.

Pero lo más llamativo de este anuncio ha sido el dardazo directo que Marta ha lanzado a Rocío Flores. "@rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", sentencia. Da la casualidad de que minutos después de que la periodista anunciase la ruptura, la hija de Rocío Carrasco compartía un Stories con un filtro que llamaba la atención: exagerando sus ojos y su boca. "Llevo todo el día sin pasarme por aquí hoy. Esta es la mejor cara que me puede definir hoy", comentaba.

Stories

La influencer se quejaba del precio de unos billetes de tren que había comprado para viajar a Madrid para la revisión de la operación de pecho a la que se sometió en septiembre de 2022. Además señalaba que tenía un día muy ajeatreado: "Me faltan horas para hacer todo lo que quiero hacer".

Marta Riesco y Rocío Flores: una relación con altibajos

Desde que se hizo pública la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores, existía el rumor de que la relación entre la novia y la hija del malagueño no era buena. Ambas habían sido muy amigas cuando trabajaban en 'El programa de Ana Rosa' -incluso Marta organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para Rocío- pero cuando la hija de Rocío Carrasco se enteró de que la periodista había iniciado una relación con su padre se lo tomó como una traición y cortó toda relación. Eso fue a principios de 2021, desde entonces habían acercado posturas e incluso se las ha visto juntas en un concierto del Festival Starlite o en el cumpleaños de la hija de Antonio David y Olga Moreno.



gtres

De momento, Rocío Flores no ha hecho declaraciones directas sobre la ruptura, como sí hizo en abril de 2022, cuando Marta y David rompieron por priemra vez. "Sea que le de una segunda oportunidad o que esto se haya acabado, lo importante es que sea lo mejor posible para ellos y que todas las partes estén bien de salud que es lo más importante", dijo entonces.