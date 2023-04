Marta Riesco ha dado la sorpresa que nadie se espera y ha roto con Antonio David. La periodista lo ha anunciado en sus redes sociales. La periodista y Antonio David parecían la imagen de la felicidad y habían antepuesto su relación por encima de todo. Pero ahora su vida ha dado un vuelco. Marta ha contado en sus redes: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Nos ha dejado impactados a todos, ya que parecía encantada con su vida en Málaga, donde Marta Riesco y Antonio David Flores habían alquilado una casa.

@marta.riesco Instagram

La periodista no sólo ha anunciado su ruptura con el hombre al que había antepuesto ante todo, sino que también lanza una crítica a Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Aunque parecía que al principio había tensión entre ellas, luego Marta y Rocío se esforzaron al menos de cara a la gente por demostrar su entendimiento y su cordialidad. Sin embargo, las palabras de Marta dejan ver la verdadera situación entre ellas.

@marta.riesco Instagram

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas hora. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me harían algo así en el peor momento de mi vida", ha escrito en sus redes, donde también es dada a compartir cosas personales como la venta de su ropa.

Y es que Marta ha sido despedida de Mediaset. Todavía está digiriendo esta situación que ocurrió a finales de marzo. Se trata de un despido diciplinario aunque ella anunció que iba a tomar medidas judiciales para impugnarlo. Marta trabajaba en Mediaset desde 2017 y después de varios momentos polémicos especialmente por su relación con Antonio David llegó este triste desenlace para ella.

Ahora, además, la periodista se siente decepcionada porque la historia de amor por la que apostó no ha llegado a buen puerto. Y eso que incluso llegó a anteponer esta relación a los deseos de su propia familia, ya que nadie veía con buenos ojos su amor por Antonio David, especialmente por los problemas que él tenía con su anterior mujer y madre de sus dos hijos mayores, Rocío Carrasco. El documental de Rocío en Telecinco puso otra vez sobre la mesa la relación entre Rocío y Antonio y los escándalos vividos entre ellos.