La creencia popular indica que la música hace milagros y que une a las personas, y parece que hacer música y grabar videoclips son ejemplo de ello. Aunque en un principio puede que nada tengan que ver entre sí, Carmen Lomana y María José Suárez han protagonizado un proyecto juntas gracias a la mano de Juan Peña. El cantante ha conseguido unir a las dos celebrities para un videoclip, dirigido por Rafael Choclán, que ha conseguido una gran expectación tras su estreno en YouTube, y es que podemos ver a Carmen Lomana bailando a ritmo del último single de Peña, 'Vestida de Chanel'.

Lomana es una de las protagonistas indiscutibles de este videoclip, en el que pasea por el barrio de Salamanca de Madrid colgada del teléfono. Aunque no es la única, la novia de Álvaro Muñoz Escassi también cuenta con varias escenas en este videoclip pero en el que la podemos ver mejor es en un baile que comparte con Lomana.

Juan Peña se ha convertido en uno de los artistas del momento, después de varios años sin grabar disco, se ha lanzado de nuevo al estudio de grabación para publicar este single en el que ha convertido una anécdota en canción. Se trata de su primera composición integra que surgió de la manera más inesperada durante una actuación en una fiesta privada: Juan se olvidó de la letra de una de sus canciones y miró a la anfitriona, gran amiga de la familia, y aprovechó todo lo que ella le trasmitía, además de su gusto y fidelidad a la marca, para improvisar lo que ahora nos presenta como su nuevo single.

Comenzó en la música muy joven, su vida cambió gracias a una maqueta que escuchó su amigo Josele, sobrino del compositor Manuel Alejandro. Este single es solo el preludio de otro gran tema compuesto por David DeMaría que verá la luz próximamente.