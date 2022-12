Israel ha sido el primer país en elegir a su representante para la 67ª edición del certamen europeo. La cantante Noa Kirel, ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 a "Mejor Artista Israelí, viene avalada por distintos temazos, de mucho éxito en YouTube. El vídeo de uno de sus últimos singles en inglés,"Thought About That", roza los 35 millones de visualizaciones en la red social, mientras que "Bad Little Thing" tiene 37 y "Please Don't Suck" casi 26. Pero no solo eso: Noa Kirel compagina su carrera como cantante con su faceta como actriz.



Aunque ya conocemos la identidad de la representante israelí, todavía tendremos que esperar para descubrir la canción con la que acudirá a Eurovisión 2023