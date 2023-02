María José Suárez explica cómo la conquistó Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi mantienen una de las relaciones más sólidas del panorama nacional. La pareja ha demostrado en sus casi dos años de noviazgo que lo suyo va en serio y parece que el jinete ha dejado ya atrás su papel de casanova para centrarse en en ser la mejor pareja que podría haber soñado la diseñadora. Todos aquellos que conocen a Álvaro coinciden en que ha cambiado y que ahora está mucho más centrado. ¿Pero qué opina María José Suárez? La modelo sevillana narra cómo se conocieron y cómo se fraguó su historia de amor con el jinete más atractivo del panorama nacional en su primera entrevista en el 'Deluxe'.

Aunque a María José le cuesta creerlo Álvaro Muñoz Escassi llevaba tiempo detrás de ella. Son amigos desde hace más de 20 años, por eso que los dos comenzasen una historia de amor fue todo un bombazo que destapó en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS. La modelo cuenta que fue mera coincidencia que se encontrasen los dos en un punto de sus vidas en las que ambos buscaban lo mismo: serenidad.

María José Suárez ha querido dejar claro que su matrimonio con Jordi Nieto estaba totalmente roto cuando comenzaron una relación ella y Álvaro Muñoz Escassi. La modelo y su marido decidieron separarse en mitad de la pandemia, pero por temas sanitarios no se podían separar físicamente. Ahora, han demostrado que siguen manteniendo una excelente relación y que fue fruto de que su matrimonio no funcionaba, pero no de que no hubiese amor entre ellos.

La modelo ha explicado que ella y Álvaro fueron amigos durante más de veinte años y que no fue hasta 2021 cuando se planteó por primera vez la posibilidad de tener algo con él: "Siempre que nos veíamos había atracción y química, pero no esperaba que llegase el momento en el que me enamorara de él. Nunca nos escondimos, pero las primeras veces que nos fotografiaron era muy pronto para hablar de lo nuestro".

Pero volviendo a su historia de amor con Escassi, María José Suárez quiso destacar lo que más y menos le gusta de su pareja. Lo que menos le gusta es su hiperactividad porque muchas veces acaba agotada de lo entusiasta que es su chico. "Pero su integridad, lo cariñoso que es, la prueba está en que todas sus exparejas hablan bien de él pese a que ha sido un cabeza loca", explicaba la modelo.

Álvaro y María José viven juntos en la casa de ella en Sevilla y ha llegado incluso a plantearse pasar por el altar: "Él me lo pide casi todos los días, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla". ¿Se casarán en algún momento?