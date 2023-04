El nacimiento de la primera nieta de Ana Obregón y la historia de cómo vino al mundo la pequeña Ana Sandra Lequio ha sido tema de debate nacional. La actriz y presentadora ha llegado a ser cuestionada por políticos que han juzgado su decisión de cumplir el último deseo de su hijo Áless Lequio. La crónica rosa se ha colado hasta en los telediarios, llegando incluso a abrir alguno de ellos. Pero hasta ahora no sabíamos cómo fue el proceso de gestación subrogada de Ana Obregón hasta el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio.

Ahora, hemos podido conocer un poco más de esta historia gracias a un especial de Telecinco. El documental ‘Ana’ nos enseña el momento en el que Ana Obregón se encontró por primera vez con la pequeña Ana Sandra.



La artista tomó la decisión de cumplir una de las últimas voluntades de su hijo en el momento en el que éste se lo pidió. Así lo cuenta en el libro que han escrito juntos 'El chico de las musarañas'. Ana Obregón no desveló más que a dos de sus hermanas y a Alessandro Lecquio sus intenciones de hacer padre a su hijo tras su muerte. Y sola emprendió rumbo a Miami, después de un largo proceso y varios intentos, para conocer a su nieta Ana Sandra Lequio.

Un coche a gran velocidad hace saltar todas las alarmas

Nadie sabía nada, ni se intuía que iba a convertirse en abuela, hasta que, según cuenta l periodista Sandra Aladro, de la agencia de noticias Gtres, que un coche la lleva a 50 km/h hasta un hospital de Miami. Una actitud que hace saltar todas las alarmas a los reporteros que hacen guardia en Florida.

El pasado 22 de marzo, Ana Obregón sale del hospital Memorial Regional de Miami a las cinco de la tarde en silla de ruedas y lo hace con un pequeño bebé en sus brazos, la recién nacida Ana Sandra Lequio. En el vídeo, en el que Ana permanece esperando cinco minutos por protocolo y no porque hubiese tenido un acuerdo para que la fotografiasen, vemos a una Ana Obregón muy distinta a los que ha sido en los últimos cuatro años. La bióloga desprende felicidad y una luz que se había apagado tras la muerte de su hijo Áless.Es consciente de que su sueño se ha hecho realidad. Cuando mira el rostro de la pequeña, esboza una pequeña sonrisa que es el reflejo de la felicidad a pesar de las enormes gafas de sol que cubren sus ojos.

El motivo de la silla de ruedas

Otro de los asuntos que han generado debate en el motivo por el que Ana Obregón sale del hospital en silla de ruedas y no es otro que por normativa del hospital. Por ley en Estados Unidos las madres tienen que abandonar el hospital con sus hijos en brazos y en silla de ruedas para que evitar caídas y posteriores demandas.

Su día a día con su nieta

Cuando se hace pública la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada, todos los focos se vuelven a centrar en la actriz. Pero ella continúa con su vida, haciendo oídos sordos a las críticas. Su rutina es bien sencilla, la pequeña como cada tres horas, duermen pocos, su vida transcurre entre biberones y pañales, algo con lo que Ana está encantada. De vez en cuando salen a dar paseos para que la pequeña reciba rayos de sol. Ya sabemos la importancia de la vitamina D para los más pequeños.

Ana Sandra Lequio tiene derecho a vivir

Mientras pasea con su carrito, Ana responde a las preguntas y deja claro que Ana Sandra Lequio tiene derecho a vivir. "Siempre le digo a mi niña que, a palabras necias, oídos sordos, que siempre triunfa el amor. Esta cosita tiene derecho a vivir. En la vida, todo se hace por algo".

¿Cómo quiere que le llame su nieta?



Durante el paseo Ana Obregón también deja claro cómo le gustaría que le llamase su nieta y resuelve algunas dudas legales. "Legalmente, es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless. No sé cómo me llamará. Bela, como llamaba mi hijo a su abuela". Cuando le preguntan si habrá un hermano, Ana dice que "vamos a ver… poco a poco".

Aunque ya manifestó sus deseos de convertirse en madre de más nietos. Según la actriz, Áless Lequio quería tener cinco hijos.

Instagram Ana Obregón