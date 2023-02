El recuerdo de su hijo Áless Lequio es algo que Ana Obregón tiene presente cada segundo de su vida. Tras la prematura muerte de de su hijo por 'culpa del cáncer', la presentadora y actriz se propuso cumplir cada uno de los sueños, que estuvieran al alcance de su mano, que su hijo se había propuesto. Hace pocos días veía la luz la Fundación Áless Lequio, que presentaba orgullosa su madre y ahora Ana Obregón ha anunciado el lanzamiento del libro de su hijo, que no pudo terminar antes de fallecer, pero que la bióloga se ha encargada de acabar. Muy emocionada y orgullosa, Ana compartía la salida al mercado del libro que el propio Aless Lequio comenzó a escribir durante su tratamiento.

"Hoy es un gran día. Por fin , otro de los sueños de mi hijo hecho realidad. Es la historia que empezó a escribir magistralmente y no pudo terminar por culpa del cáncer. Abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia, la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito. Una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado vida", ha comenzado anunciando la actriz.

En la portada podemos ver a Áless en el regazo de su madre Ana, junto a sus dos nombres, como autores de esta novela. Primero el de Áless y luego el de Ana Obregón. Una foto en blanco y negro en la que los dos aparecen muy sonrientes. En la ubicación entre el cielo y la tierra.

Obregón ha explicado que, por el deseo expreso de su hijo, "donaré los beneficios de los derechos de autor de esta obra a la @fundacionalesslequio como era su deseo, para financiar la investigación del cáncer. A partir de hoy, ya se puede reservar el libro y estará disponible en , , y el ".

