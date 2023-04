Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

La tensión ha podido con María Patiño y decidía no hablar con sus compañeros de 'Sálvame' . El programa conectaba con la periodista desde la puerta de su casa, ya que hoy no estaba en plató, y le comentabanSegún han contado fuentes al programa,que se les presta para salir en televisión y una de las señaladas era María Patiño. La presentadora no se tomaba nada bien el haber aparecido nombrada en este escándalo pero aún así se disculpaba bastante afectada: "Si algo he hecho mal no me importa pedir disculpas, pero llevo seis años trabajando con dos marcas y me fastidia que jueguen con mi imagen.afirmaba.La tensión se podía cortar con un cuchillo y la tertuliana se terminaba derrumbando: "Me cuesta mucho hacer las cosas bien para que no perjudique ni al programa ni a mi imagen", decía entre lágrimas. Lo que no sabía María Patiño es que le programa había invitado al estilista Fran Larrañaga yEl también director de arte ha cargado duramente contra la presentadora de Socialité:A lo mejor no es la peor en como devuelve la ropa, pero los estilistas que han trabajado con ella cuentan cosas que no podemos contar aquí. Hay marcas que no quieren vender a María porque sus devoluciones no son lo que se espera". María Patiño, harta de escuchar, montaba en cólera:"Yo ni soy modelo ni pretendo serlo. Y si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra", y dejaba la conexión en directo.