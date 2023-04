La relación entre Terelu Campos y Pipi Estrada está más tensa que nunca. Desde hace casi un año ambos trabajan en el mismo programa, 'Sálvame', pero, en este tiempo, no han compartido plató. Dicen que a él le daría igual coincidir con ella pero que la presentadora no quiere saber nada de él. Un enfrentamiento que se ha agudizado en los últimos días tras el incendiario mensaje que la hija de María Teresa Campos habrían enviado a su ex, y que puedes ver el vídeo arriba.

El pasado 26 de abril, el programa de Jorge Javier Vázquez analizaba la posible nueva ilusión de Terelu, un hombre con el que habría tenido una cita en un restaurante de Madrid. Carmen Borrego explicaba que entre su hermana y ese señor solo había una amistad, que son de la misma pandilla y que en ningún momento subió a casa de su hermana, como se ha dicho. Mientras que Pipi presumía de saberlo todo y haberle mandado un mensaje al hombre que acompaña a Terelu. Algo que a la presentadora no le ha hecho ninguna gracia.

Indignada y enfadada le ha mandado un mensaje que el colaborador ha leído en voz alta. "Como siempre eres un put* impresentable. Jod* la vida a la gente anónima solo con el fin de hacer daño", decía el mensaje que Pipi calificaba de "injusto". Pero ahí no acababa el mensaje: "Eres un asco de persona porque a mí tú no me haces daño, solo me da pena por una persona anónima, que sepan en el club la clase de tío que eres". Cuando la presentadora se refiere al club hace referencia al Real Madrid, entidad en la que trabajaría su amigo.

Ante las palabras de Terelu, Pipi se defendía: "Me gustaría saber de qué me acusan para saberlo ¡Si no he hecho nada!". Pero Terelu se lo aclaraba: "Dar el nombre de una persona que no había salido, si tan bien te cae te lo podrías haber ahorrado. No por mí, por él".