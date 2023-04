Belén Esteban se ha sincerado sobre su aumento de peso. La colaboradora de 'Sálvame' ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la cena benéfica de la Fundación Querer, en la que ha coincidido con Patricia Pardo y Christian Gálvez, que ha protagonizado su primer posado oficial como pareja. La de Paracuellos llegaba al evento directa desde el plató del programa, donde habían celebrado el 14 aniversario rindiendo homenaje a Mila Ximénez.

"Siempre hay que ayudar y si yo puedo hacerlo y me lo piden, aquí estoy", decía Belén a la prensa, antes de confesar que vive unos días complicados: "Vengo del aniversario de 'Sálvame', se cumple un año de mi caída y el 28 de abril es el 17 aniversario de la muerte de mi padre". Sin embargo, destacó que "la vida tiene que seguir y con una sonrisa siempre".

Belén Esteban con la anfitriona del evento, la periodista Pilar García de la Granja, y su compañera de ’Sálvame’, María Patiño. Gtres

Belén ya ha hablado en numerosas ocasiones sobre lo mal que lo pasó cuando se fracturó la tibia y el peroné. "Lo pasé muy mal con la caída, 20 clavos y dos placas me pusieron en la operación. Hay que tirar para adelante, estuve 8 meses muy mal", explicó. Hace rehabilitación y anda una hora todos los días, pero la fractura en la pierna le ha hecho cambiar también físicamente. "Me he puesto un poco gordita, pero estoy intentando bajar peso, tengo más barriga que cabeza pero a mi marido le gusta mi barriga", ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja. "Tengo más barriga que cabeza pero él encantado con mi barriga", ha confesado.

Belén Esteban habla sobre el fichaje de Jesulín por 'MasterChef Celebrity'

La colaboradora televisiva afirma estar "súper feliz" y deseando presentar sus nuevos gazpachos. A pesar de ser una experta en cocina prefiere no dar consejos a novatos entre fogones. Su ex, Jesulín de Ubrique, se ha convertido en el fichaje estrella de 'MasterChef Celebrity 8'. "Me da exactamente igual. Sólo me importa lo que es mío. Él ya estará bien asesorado", ha respondido sobre el fichaje del torero por el talent culinario.

Sí ha sido llamativa su reacción al conocer que Jesulín es el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne. No estaba al tanto pero afirmó que se alegraba mucho. "Todo lo que sea para bien, me alegra", sentenció.