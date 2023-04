Antonio David Flores ha querido dar explicaciones tras su ruptura con Marta Riesco y lo ha hecho a través de su canal de Youtube. Aunque lo primero que ha querido dejar claro que el fin de su relación con la reportera de Telecinco es algo definitivo. "Mi vida privada es mía y tomé en su momento la decisión de no compartirla y no hablar de ella", ha comenzado explicando el colaborador de televisión para después dar las gracias por todos los mensajes que ha recibido durante estos días tras su separación de la que fuera su novia.

Una ruptura sin retorno

El padre de Rocío Flores ha admitido que no ha sido nada fácil para él todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas. "Hace una semana y media Marta pone un mensaje de que hemos roto. Efectivamente, hemos roto y es una ruptura sin retorno. No vamos a volver. Va a tener mi ayuda como amigo toda la vida", cuenta Antonio David Flores dejando claro que es una ruptura amistosa.

Luego Antonio David ha querido dejar claro que ninguno de los dos ha hablado de su ruptura. "Quien la conoce bien, sabe que Marta no va a hablar", ha asegurado el ex Guardia Civil aunque parece que Marta no opina lo mismo. Y que él solo va a confirmar la información que ha dado Marta.

El papel de Rocío Flores en su ruptura

Antonio David Flores ha querido dejar claro que no ha defendido a Rocío Flores después de que Marta Riesco la acusase de ser culpable de su ruptura porque su hija así se lo ha pedido. "Rocío me pidió que no hable de ella y lo voy a respetar". Unas palabras con las que el ex de Olga Moreno deja claro que quiere mantener al margen a su hija.

La amenza de Marta Riesco a Antonio David Flores

A pesar de que aparentemente Antonio David Flores solo ha tenido buenas palabras para Marta, ella ha estallado en redes sociales. Marta Riesco ha lanzado una contundente amenaza contra Antonio David Flores: "No te preocupes, ya me reiré yo", escribía Marta junto a una fotografía de un anillo, con apariencia de compromiso.

Puede que a la reportera no el haya sentado nada bien, que el ex Guardia Civil se haya reído en su directo cuando han mencionado al perro como culpable. Y amenaza con que ahora le tocará a ella.

Instagram

Marta Riesco vuelve a señalar a Rocío Flores como la culpable de su ruptura

Marta ha dejado claro una vez más quién es la persona que, para ella, está detrás de la ruptura. Y no es otra que Rocío Flores, hija del exguardia civil y antigua amiga de la reportera. "Y sí. Sigo culpando a tu hija Ro Flores de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo", ha sentenciado en sus historias de Instagram.

Instagram

"Lo di todo y lo perdí todo"

Marta Riesco siente que lo ha dado todo por su relación y que lo ha perdido todo tras su ruptura. Recordemos que la reportera perdió su trabajo hace solo unas semanas. En su peor momento personal y profesional y cuando más necesitaba el apoyo de su pareja, Antonio David Flores, su relación se rompe. "Siento una vergüenza inmensa. No sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y lo perdí todo. Pero saldré adelante", señala la periodista.Y es que, no hay nada más peligroso, que una mujer herida.

Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.