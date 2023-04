La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco nos ha cogido a todos por sorpresa. La periodista anunció el 20 de abril que su relación con el malagueño había llegado a su fin y señalaba directamente a Rocío Flores como la culpable. "@rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", sentenciaba en un Story. La hija del ex guardia civil y Rocío Carrasco reaccionó subiendo otro Story con un filtro que deformaba su imagen y explicando que esa era la mejor cara que podía definirla.

Han tenido que pasar casi 24 horas para que la otra parte de la pareja, Antonio David Flores, se pronuncie. El malagueño ha roto su silencio reapareciendo en sus redes sociales. Lo ha hecho compartiendo un vídeo en el que se ve el amanecer desde la terraza de la casa que hasta hace unas horas compartía con la periodista. "Buenos días", escribe junto a la imagen.

Story

La advertencia de la madre de Marta Riesco a Antonio David

Esta primera publicación de Antonio David tras romper con Marta Riesco se produce en mitad de las polémicas declaraciones que ha hecho su ex suegra, Camila, advirtiendo al ex guardia civil de que su hija no es Olga Moreno, y que si la periodista no habla, ella lo hará en su lugar.

Horas antes de anunciar la ruptura, Marta subió otro Story, paseando con su mascota, junto al que escribía: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Estas palabras ahora cobran sentido y es que lo que le pasó a Marta ha sido el detonante de la separación.

Se viene. La madre de Marta Riesco "Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber".



Mientras tanto en @Salvame tienen que hablar de la sexualidad de la zarigüeya australiana... como tienen vetada a media humanidad nos vamos a Youtube y a Cotilleando. LOL. pic.twitter.com/rVjVbKCD05 — Cotilleando (@Cotilleando) April 20, 2023

"La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo", ha dicho la madre de la periodista en el foro de Cotilleando. Camila señala directamente a su yerno y la hija de este: "Rocío, anoche, echó a Marta a la calle. ¿A quién ha matado?", ha escrito dolida Camila.

Además, contesta a los comentarios que otras usuarias han hecho de su hija. "Gracias", responde a una usuaria que comenta: "No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias".