Omar Montes es uno de los personajes del momento. Su último tema con Farruko, Patio de la cárcel, ha conseguido más de medio millón de visitas en YouTube en apenas unas semanas. Un éxito que, junto a su personalidad, hace que sea uno de los personajes por los que se pelean los programas de televisión para acuda de invitado. Así parece que ha ocurrido en el programa de TVG, 'Land Rober - Tunai Show' presentado por Roberto Villar, quien ha confesado que lleva varias semanas detrás de convencer. En una sección que imitaba el principio de 'verdad o reto' en la que también estaba Alba Carrillo, Villar aprovechaba para contarlo.

"¿Con qué famoso te has gastado más en una comida?", le preguntaba la copresentadora Eva Iglesias, a lo que Alba seguía preguntando: "¿por qué? ¿para qué? ¿vino al programa? Y lo más importante, ¿era dinero de empresa?". Y aunque el presentador en un primer momento quería evitar responder, ya con el chupito de picante en la mano confesaba que finalmente hablaría.

TVG

El gallego aseguraba que se había gastado 1.200 € en una mariscada en la que finalmente fueron cuatro personas, "prácticamente no se comió nada", ironizaba el presentador. El objetivo de la comida era convencerle para que acudiera al programa, sin embargo, cuando se le invitó "pidió una cantidad de dinero que no podemos pagar porque somos pobres", apuntaba.

Aunque en un primer momento Villar se resistía a revelar el nombre del artista, finalmente confesaba que había sido el ganador de 'Supervivientes 2019', Omar Montes. "Él mientras comía nécoras presumía: ¿ves este collar? 200.000 euros", recordaba el presentador, dejando con la boca abierta a sus compañeras. "¡Normal que te pidiera mucho! Si le llevas a comer y te gastas 1.200... aquí hay dinero. A mi me has dado un bocata, si lo llego a saber...", contestaba en broma Alba Carrillo. Tras unos segundos, Alba proponía llamar en directo a Omar, algo que Roberto evitaba elegantemente pasando a la siguiente pregunta: "si no es cuestión de llamarle...", añadía.