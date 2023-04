Alba Carrillo ha aprovechado su paso por el programa de TVG, 'Land Rober - Tunai Show' presentado por Roberto Villar, para hablar de uno de los temas que le ha hecho ser noticia en las últimas semanas: su despido de Mediaset. Después de haber disfrutado de la Feria de Abril, la colaboradora acudió como sorpresa para Eva Iglesias, copresentadora del programa con quien ha hecho una buena amistad: "la tengo cariño, no sé porqué, es mala tipo como yo y me gusta", explicaba entre bromas Iglesias, "nadie sabe por qué se me coge cariño", añadía entre risas Carrillo.

La colaboradora participó en una sección basada en el verdad o reto en la que los presentadores se lanzaban una serie de preguntas entre ellos que había hecho la gente a través de las redes y que, si no querían contestar, debían comer una de las exquisiteces de la mesa: desde gelatina de grillos hasta gusanos, pasando por comida para gatos, un chupito picante o vinagre con huevo crudo. Antes de conocer la pregunta, Alba, haciendo uso de su sentido del humor, ya reconocía que iba a contestar a cualquier cosa. Y así lo hizo. "Madre mía, ¡Cuánto daño ha hecho Telecinco! Por cierto, ¿es cosa mía o te echaron de Telecinco?”, preguntaba Roberto Villar.

"Pido el comodín del público", comenzaba bromeando Alba que se encogía de hombros haciendo ver que no sabía qué había pasado para finalmente explicar que "están haciendo cambios... ¡a peor!, porque siempre se puede ir a peor. Están botando lo bueno y quedándose con lo malo". Una explicación en tono de broma con la que pretendía poner punto y final a la situación.

Este despido supone para Alba el final de su vinculación con la cadena de Fuencarral donde empezó a trabajar en 2016. En el momento que se conoció su despido, la colaboradora publicó un mensaje para confirmar la noticia: "La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. ¡Nada me haría más feliz!".

La relación con Rafa Nadal

Otra de las preguntas lanzadas era que de quién era el teléfono más famoso que tenían en el móvil a lo que Alba contestaba que Rafa Nadal "porque iba a venir a mi boda", al ser amigo de Feliciano López. "Con él no he hablado por teléfono nunca pero con su mujer muchas veces, la felicité por el bebé y todo", explicaba Carrillo quien bromeaba con que "el bebé no tiene la culpa de nada".

Además hizo una revelación: está soltera. Después de haber bromeado sobre si un hombre no le interesa si no está casado, en clara alusión a Jorge Pérez; la colaboradora de 34 años zanjaba todo cuando le preguntaban cuántas relaciones sexuales había tenido este mes: "una, en Santiago la última vez que vine... que yo no estoy casada, que la cosa está muy mal", explicaba a Eva.