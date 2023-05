Enrique del Pozo y Rubén Sánchez han roto su relación. Tal y como ha podido saber en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS la pareja ha puesto punto y final a su noviazgo. Justo el día que el actor y el ex concursante de 'Supervivientes' habrían celebrado su segundo aniversario como pareja, conocemos la triste noticia de que han decidido dar por finiquitado su romance.

Enrique del Pozo y Rubén Sánchez se conocieron en la época de 'Crónicas Marcianas', cuando el primero era tertuliano y el segundo miembro del equipo de seguridad del programa de Javier Sardá. Sin embargo, el amor entre ellos no surgió hasta el año 2021. Ese año, el día 1 de mayo, cuando se convirtieron en pareja sentimental. Durante estos 24 meses han presumido de amor en redes sociales, televisión y diversas entrevistas que han concedido. Incluso llegaron a hablar de boda a nuestra revista.

Adiós a sus planes de boda

"He encontrado al amor de mi vida, me complemento totalmente con Rubén y no descartamos casarnos en el futuro. Es un amor tan fuerte, de entenderse, comunicarse…", nos contaba el actor en un reportaje, en exclusiva, que se hizo mientras la pareja se encontraba de vacaciones en Sitges.

Unos comienzo difíciles

Tal y como Enrique del Pozo y Rubén Sánchez nos contaban comienzos no fueron fáciles. "Él es atleta, culturista profesional internacional, y en su ámbito no había existido nadie que 'saliera del armario' públicamente, es más, en ese mundo hay mucha homofobia, todo podría traerle consecuencias. Pero me dijo que él estaba dispuesto a confesar su condición sexual por el gran amor que nos une. No queremos una relación a escondidas", reconocía Enrique, que se define bisexual pero se decanta "más por los hombres. Y sobre todo teniendo a Rubén a mi lado".

La diferencia de edad para ellos nunca fue un problema. Él tenía 64 años y su pareja, 39 cuando comenzaron a salir, pero ellos nunca fue un obstáculo para su amor.



Rubén Sánchez y su última declaración de amor a Enrique del Pozo

"1 de Mayo del 2021 comenzó nuestra gran aventura de amor, nuestra relación sentimental que luego se hizo pública salió a la luz con todo lo que conlleva estar en el ojo del huracán y ser noticia, si esa arma de doble filo para lo bueno y lo malo.

Pero no me voy a centrar en eso que es mucho y muy grande, pero lo más importante que yo veo son dos hombres homosexuales, dos personas que se quieren y se aman con todo el paquete lo bueno y lo malo…

Hemos pasado nene @enriquedelpozoartista muchas cosas juntos, desde batallas épicas hasta cosas más pequeñas, y cosas buenas y otras no tanto…

Pero lo más importante es que nos queremos y sabes que te admiro profundamente y te amo y quiero con locura.

Y nada ni nadie puede separarnos si nosotros no lo permitimos.

Recuerda que soy Leo, si león y protector de mi manada y generoso, algo egocéntrico y me gusta quizás ser un poco el centro de atención, pero son mis cualidades y personalidad que siempre me han llevado a despuntar en la vida, a la vista está el currículum profesional y deportivo que me avala, en televisión la televisión dorada de antes como vigilante de seguridad y escolta privado trabajando en los mejores formatos producidos de antaño detrás de los focos y ahora actualmente siendo yo el foco y el medio de atención.

Así como mi carrera deportiva y demás, la mecánica profesional como técnico electromecánico que soy y mi formación como actor actualmente.

Gracias a Dios soy un hombre apasionado que vive de sus pasiones y por vocación y en eso nos parecemos mucho.

Tengo un máster de dos años delante los focos y medios (palestra) gracias a tu veteranía de 45 años como artista y sabes que te debo mucho y te admiro, quiero y respeto muy profundamente.

Te debo mucho lo sé, por eso hoy éste gran reconocimiento señor @enriquedelpozoartista has construido al actual RUBÉN SÁNCHEZ-MONTESINOS 👏👏👏



TE QUIERO, TE QUERRÉ Y SIEMPRE TE VOY A QUERER ❤️😍😘". escribía Rubén el pasado 21 de febrero en su última imagen juntos en redes sociales.

