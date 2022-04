Rubén Sánchez ha sido el primer expulsado de esta última edición de 'Supervivientes'. Su paso por el concurso está siendo más complicado de lo que parecía en un principio y es que no ha tardado en generar enfrentamientos con sus compañeros de concurso. Una situación que no gustó a Enrique del Pozo, su pareja, quien se rompió en directo en el debate del programa asegurando que su chico había tenido muchos problemas por su condición de homosexual, habiendo sido expulsado de un gimnasio tan solo hace cinco meses.

Así, desde 'Deluxe' se ha hablado con el director del gimnasio quien asegura que se le expulsó por la actitud del culturista y no por homofobia, algo que Enrique del Pozo niega: "Con mi abogado al teléfono y los Mossos, oyeron perfectamente cómo le llamó 'maricón' porque nos negamos a hacerle promoción de su gimnasio", contestaba el actor calmado desde el plató. "No voy a consentir que difame en absoluto a una persona que no tragaba a otras de las que iba a su gimnasio".

Pero este no ha sido el único testimonio que se ha escuchado, también lo ha hecho el del último ex novio de Rubén Sánchez, quien pone en duda que el culturista se haya sentido discriminado por su condición sexual: "En las competiciones me besaba y le devolvía el beso. El culturismo puede que sea el deporte menos homófobo que existe". Unas declaraciones que Enrique del Pozo espera que sea su novio quien pueda contestarlas cuando regrese a España.

No obstante, el actor no ha podido evitar explotar y acusar al exnovio de su pareja de insultarle durante la relación, algo de lo que una amiga suya fue testigo en su peluquería, e, incluso, querer prostituirle: "Usted le ha dicho que era una mierda, que no valía para nada y ha intentado que ejerciera la prostitución para llevarse usted el dinero". Además, advirtió al ex de que él seguirá defendido a Rubén: "la mitad de lo que ha contado usted es absolutamente mentira".

Finalmente, Enrique del Pozo negaba las acusaciones de este hombre que señalaban que estaba en bancarrota: "El que está en blanco es usted y su familia". "Mis finanzas las llevo yo y estoy muy bien", sentenciaba.

